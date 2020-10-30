Лукашенко: скоро будут приняты меры о непризнании полученных в иностранных вузах дипломов

В Беларуси в ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных в зарубежных вузах, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Я поручил правительству. В ближайшее время будут приняты меры о непризнании дипломов, полученных за границей», — сказал Лукашенко, комментируя намерение оппозиционно настроенных студентов учиться за пределами Беларуси. «Если они думают там учиться, им там мозги промоют, как это делают поляки нашим ребятам, которые там учатся, и они нам их подкинут как пятую колонну… Этого не будет», — заметил Лукашенко.

При этом он не высказал обеспокоенности в связи с возможным отъездом молодежи учиться за границу, передает агенство «Интерфакс-Запад».

«Кто-то хочет поехать за границу учиться. Объявляют там поляки, литовцы и прочие. Не вопрос. Завтра выпишем билеты, пусть едут. Но только в лингвистическом университете учат иностранным языкам. Поверьте, в Польше, Чехии и даже в Литве людей, которые умеют разговаривать на иностранных, английском или немецком, языках, предостаточно», — заметил Лукашенко. «Кого-то там оставят — одного-двух человек, и то физиков, математиков, талантливых», — считает он.

Он также поручил обеспечить безопасность «нормальных» студентов.

«Надо же понимать, что там есть 10-15 человек. А остальные нормальные люди. Мы же были студентами. Один пошел, а другие идут, думают: ну как остаться — штрейкбрехерами обзовут, отщепенцами, предателями. Ну и идут толпой», — отметил Лукашенко. «Поэтому дало возможность государство им получить образование — идите учитесь. Но еще раз говорю: надо обеспечить безопасность студентов, которые хотят учиться, а их 95% и больше, и особенно ректорам, руководству и преподавателям», — сказал президент.

Напомним, что на заседании силового блока Александр Лукашенко в категоричной форме потребовал применять политические репрессии в отношении студентов и преподавателей, которые принимали участие в акциях протеста.