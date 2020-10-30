Бюджет Витебской области получил Br19,7 млн от продажи и аренды недвижимости с начала года

Витебская область
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За 9 месяцев текущего года в бюджет Витебской области поступило более Br19,7 млн от распродажи и использования коммунальной недвижимости, сообщили в комитете Витебскоблимущество.

При этом на Витебщине наряду с арендой коммунальных активов продолжается практика продажи площадей добросовестным арендаторам. С начала года по их заявлениям местными органами власти приняты решения о продаже 13 объектов суммарной рыночной стоимостью почти Br1,4 млн.

По данным комитета, за 9 месяцев на Витебщине вовлечено в хозоборот, в том числе списано или снесено, 324 неиспользуемых объекта недвижимости.

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