Беларусь временно закрыла границы с Польшей, Литвой и Украиной, официально – из-за коронавируса

Возвращающиеся из Польши, Литвы и Украины граждане не могут въехать на территорию Беларуси.

Во второй половине дня начали поступать сообщения о том, что граждане Беларуси не могут вернуться из Польши и Литвы. Также появились сообщения о проблемах с въездом из Украины и Латвии. В Беларусь пропускают только грузовые автомашины и машины с дипломатическими номерами, пишет TUT.by.

Информацию о закрытой границе подтвердили в Гродненской пограничной группе.

«К сожалению, действительно, граница сейчас закрыта, – сообщил Onliner.by оперативный дежурный одного из пунктов пропуска на границе в Гродненской области. – Для многих это было неожиданностью, в том числе для нас. Никто не ожидал. Не переживайте, это никакое не военное положение. Причина в COVID-19. Какая сторона стала инициатором, не могу сказать».

Позже на сайте Государственного пограничного комитета появилось сообщение, что «ряд сопредельных пунктов пропуска в условиях COVID-19 не функционирует».

В Госпогранкомитете уточнили, что под ограничения не подпадают сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений, документированных дипломатическими и служебными паспортами. Также они не касаются водителей транспортных средств, предназначенных для выполнения международных автомобильных перевозок; членов поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения.

Вместе с тем пункт пропуска в Национальном аэропорту Минск функционирует без вышеуказанных ограничений.

Напомним, что Александр Лукашенко 29 октября снова говорил о границе.

«Нам надо сегодня еще раз посмотреть, мы многое сделали, когда я говорил: мы должны закрыть границу. Закрыть границу – не сделать ее железным занавесом, это никому не нужно. Граница – это зона дружбы народов. Вы видите, нам бросили вызов. Какая здесь дружба… Но народы не виноваты», – заявил он.

По его словам, пограничной тематике уделяется особое внимание и в связи с распространением коронавируса в мире.

«Вы видите, какая вспышка бешеная произошла в разы в Европе. Да и у нас уже рост под тысячу. Слава богу, нет бешеного роста ковид-пневмоний», – заявил Лукашенко.

Выступая 17 сентября на женском форуме «За Беларусь», Лукашенко заявлял, что вынужден закрыть государственную границу с Литвой и Польшей, а также усилить границу с Украиной. Однако тогда границы закрыты не были.