В Городокском районе прокурор предложил отправлять людей на сельхозработы, чтобы они не ходили на акции

Прокурор Городокского района Евгений Авцин предложил райисполкому, как отвлечь людей «от участия в массовых акциях в выходные дни». Ведь энергию этих масс можно использовать куда эффективней, если послать их, например, в поля, пишет TUT.by.

В письме председателю райисполкома Петру Коробачу за 22 октября районный прокурор предлагает властям отвлекать людей от участия в протестах по субботам и воскресеньям.