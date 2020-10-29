Николай Шерстнёв ознакомился с возможностями «Витебскводтранса»

В ближайшие год-два филиал «Витебскводтранс» РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь» должен значительно повысить объемы реализации песка и полностью перекрыть потребности предприятий областного центра. Об этом говорилось при посещении «Витебскводтранса» председателем облисполкома Николаем Шерстнёвым.

Дело в том, что существующие карьеры возле Витебска вырабатывают свой ресурс, запасов же песка в радиусе 20-30 км практически нет. Поэтому упор будет делаться на речной природный материал. По словам начальника филиала «Витебскводтранс» Анатолия Леонова, в последние пять лет предприятие постоянно наращивает объемы. В прошлом году вышли на уровень добычи в 400 тыс. т, в нынешнем планируют подойти к планке в 500 тыс. т. К этому показателю необходимо добавить еще 200 тыс. т, чтобы решить поставленную задачу. Анатолий Леонов не сомневается, что заданный объем будет достигнут в обозначенный срок. Флот «Витебскводтранса» хотя и старый, но достаточно мощный. Ежегодно капитально ремонтируются четыре единицы техники: две баржи, буксир и плавучий кран, на что расходуется 150-200 тыс. руб, пишут «Витебские Вести»

За 9 месяцев нынешнего года потребителям отгружено почти 300 тыс. т песка четырех фракций. В числе основных клиентов ОАО «Керамика», «Витебский ДСК», «Строительный трест №9», «Обольский керамический завод», минский «Керамин», которому ежедневно отгружается три вагона песка. Заинтересовался качеством песка из Западной Двины и керамический завод в Радошковичах Минской области.

За 9 месяцев нынешнего года чистая прибыль «Витебскводтранса» составила 676 тыс. руб.