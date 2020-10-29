Женщина погибла под колесами поезда в Витебском районе, а в Орше мужчина лишился обеих ног

28 октября в Витебской области два человека попали под поезд, сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Утром на перегоне Заболотинка — Крынки под Витебском жительницу деревни Шапуры насмерть сбил поезд. По словам машиниста, женщина шла вдоль железнодорожных путей, а увидев приближающийся тепловоз, бросилась под колеса.

Вечером на стрелочном переезде станции Орша-Центральная под грузовой поезд попал 34-летний местный житель. Мужчина лишился обеих ног. Пострадавший находится в реанимации.

Милиционеры устанавливают обстоятельства происшествий.