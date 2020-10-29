Захоронения жертв сталинских репрессий под Витебском: о чем спорят власти и активисты

Захоронения нашли «черные копатели«

Выявить место массовых захоронений помогли «черные копатели» — люди, занимающиеся нелегальным поискам предметов старины. Они, рассказывает лидер инициативы «Хайсы» Ян Державцев, еще в конце 80-х годов начали выкапывать интересующие их вещи и параллельно с этим находили человеческие останки. Это заметили грибники, после чего о Хайсах по Витебску поползла дурная слава.

Ян Державцев

Но где именно в лесу находятся могилы, отыскать было не просто. В 2006 году, вспоминает Державцев, он оказался случайным свидетелем разговора местных жителей, которые обсуждали очередной акт вандализма — «черные копатели» продолжали рыть землю. Активист решил вмешаться в разговор, взял контакты, но вскоре один из его потенциальных гидов умер.

Лишь в 2014 году Державцеву и группе его единомышленников удалось найти место захоронений. Увиденное вызвало сильное потрясение, делится Ян Державцев, на небольшой глубине были найдены человеческие кости и простреленные черепа. Тогда и пришла идея во что бы то ни стало устроить на этом месте мемориал. В общественную инициативу «Хайсы» вошли около 20 активистов витебских демократических организаций. Сразу же были сделаны запросы властям и в КГБ с просьбой прояснить прошлое этого места. Также были поставлены несколько деревянных крестов.

Противостояние вместо сотрудничества

Но вместо сотрудничества с властями началось противостояние, из-за которого пока невозможно ни установить количество жертв, ни определить площадь захоронений. Первые кресты, установленные три года назад, были поломаны неизвестными. Витебское областное управление КГБ ответило, что ничего о расстрелах возле Хайсов не знает, а местные власти, признав наличие могил, решили не спешить с выводами о виновниках трагедии. По их мнению, высказанному во время одной из дискуссий, в могилах могут быть захоронены жертвы нацистов.

Леонид Алехнович

Такой подход возмутил и заставил думать, что нынешние власти не заинтересованы в признании сталинского террора, говорит пенсионер Петр Сарапеня. Он объясняет это советским прошлым номенклатуры, которая до сих пор занимает властные кабинеты. Активисты инициативы «Хайсы» приняли решение организовать народный мемориал на месте захоронений. За свой счет они установили 29 крестов, указатели, информационные таблички. Параллельно идет сбор и запись на видео воспоминаний местных старожилов — уже есть более 30 таких свидетельств.

Еще один участник инициативы Леонид Алехнович проводит параллель с событиями в Минске осенью 1988 года, когда шествие к месту массовых расстрелов в Куропатах было разогнано милицией. Все республики Советского Союза тогда бурлили, и лишь в БССР подавлялось инакомыслие. Сегодня же, по словам Алехновича, во всех крупных городах Беларуси уже установлены мемориальные знаки в память жертв политических репрессий 30-50-х годов, и лишь Витебск сопротивляется.

Жерты НКВД или нацистов?

Витебские власти, продолжает Алехнович, хотят все свалить на нацистов вопреки всякой логике. Во время раскопок, проведенных 52-м поисковым батальоном, объясняет он, было установлено имя одной из расстрелянных — Ольги Данцит из Лиозно.

Вещи, найденные на месте захоронений

В общей могиле был найден подписанный ее именем гребешок, а в открытых для всех российских архивах нашлось и ее уголовное дело с информацией о том, как вместе с Данцит 30 апреля 1938 года было расстреляно еще 62 человека. Тогда представителей латышского меньшинства, компактно проживавших в окрестных деревнях, обвинили в шпионаже.

Ян Державцев отмечает, что кресты в Хайсах активисты устанавливают не произвольно, а именно на местах захоронений, в которых поисковый батальон обнаружил останки. Возможно, поэтому кресты пока никто и не ломает, предполагает Державцев. Взаимоотношения с поисковым батальоном у активистов непростые, признает он и поясняет принципы сотрудничества. Когда «черные копатели» в очередной раз находят останки, они обязаны сообщить об этом в милицию. Возбуждается уголовное дело, райисполком обращается в военкомат, а последний направляет военных на раскопки.

После первой экспедиции 2015 года местные власти поспешили объявить расстрелянных жертвами нацистов, считает Ян Державцев. Вопреки его протестам, вспоминает активист, останки 172 человек на основании мнения командования поискового батальона были торжественно перезахоронены в одной из братских солдатских могил в соседней деревне. «Это просто цинизм», — возмущается Державцев.

У историков сомнений нет

В нынешнем году в Хайсы был командирован старший научный сотрудник Института истории АН Беларуси Олег Иов. В апреле-мае он следил за раскопками. Он отметил, что не сомневается, что в Хайсах погребены именно жертвы сталинских репрессий. Практически все захоронения, говорит Иов, идентичны найденным в Куропатах. По его словам, похоже, расстрельные команды работали по одной инструкции.

При этом ученый привел длинный список критериев, по которым было установлено, что расстрелы в Хайсах имели место не позже 1938 года. Официальное заключение специалистов Института истории было отправлено в Витебский райисполком и в Следственный комитет в начале июня. Однако чиновники, утверждает Ян Державцев, не принимают никакого решения, ссылаясь на то, что официальные выводы поисковой экспедиции еще не готовы.

Зампредседателя Витебского райисполкома Ксения Коробач отказалась давать комментарий на эту тему по телефону. Ответа на официальный запрос на момент выхода материала не поступило.