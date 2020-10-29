Швед: за время протестов возбуждено 657 уголовных дел

28 октября генеральный прокурор Андрей Швед в эфире программы «Понятная политика. Плюс» на телеканале «Беларусь-1» заявил, что к концу октября возбуждено 657 уголовных дел, которые связаны с протестами. А некоторые факты можно квалифицировать как терроризм.

«То движение, которое нам преподносят как мирное, оно давно уже не мирное. По сути дела, идет война, которая особенно в последние несколько недель приобрела радикальные, крайне радикальные формы. По некоторым фактам, которые известны общественности, решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм. Со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал он.

Как рассказал Швед, по фактам массовых беспорядков и совершения насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов и должностных лиц на начало октября прокуратурой возбуждено более 400 уголовных дел. На середину месяца их было уже более 500.

«Сегодня речь идет о 657 уголовных делах. Рост за октябрь месяц, сами понимаете какой», — отметил генпрокурор, пишет kp.by.

Как считает генпрокурор, это указывает на неотвратимость наказания.

«Правоохранительная система абсолютно адаптировалась к нынешним условиям, каждому факту если не дана, будет дана правовая оценка», — пригрозил Швед.

Уже около 200 человек признано обвиняемыми по этим делам. Около 70 дел направлено в суды, 9 уже рассмотрели.

«По большинству из них лица осуждены к лишению свободы, и дальше такая практика будет продолжаться, она будет неукоснительна», — сказал он.

Генпрокурор дал обещание, что каждый из участников этих и иных похожих дел, «будет осужден, и осужден на максимальные сроки лишения свободы», это потребуют гособвинители.

Им усмотрена в происходящем радикализация протестов.