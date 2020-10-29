Лукашенко рассказал, о чем он предупредил госсекретаря США Майка Помпео

Фото: БелТА
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На сегодняшнем совещании, в ходе которого Александр Лукашенко произвел ряд кадровых изменений в силовом секторе, он, обращаясь к Валерию Вакульчику, рассказал о подробностях телефонного разговора с госсекретарем США Майком Помпео.

— У нас (Валерий Павлович знает) с ним очень добрые отношения. Все, что пишут в Telegram-каналах, — это фигня. Ничего он от меня не требовал, был очень теплый, добрый такой разговор. Но я ему прямо сказал, по-дружески: «Майк, несмотря на это, я ж понимаю, что происходит». И я его предупредил: если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы — армии нет), — ну, мы будем отвечать», — заявил Президент.

В ответ, по словам Лукашенко, Майк Помпео ответил, что «этого не может никогда быть и не будет».

— Я говорю: хорошо, я услышал. Мы это слышим, но мы должны реагировать. Я пока о Минске не говорю, я говорю об этих западных областях.

Именно им, по мнению Лукашенко, следует сейчас уделить особое внимание, пишет kp.by.

— Нельзя успокаиваться и по поводу вот этих целей, что им, полякам, нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай бог, конечно. Они должны это знать, — сказал Лукашенко.

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детали разговора Лукашенко Помпео
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