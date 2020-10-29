Лукашенко о ситуации в Польше: они хотели у нас мятеж устроить, а получили сами

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Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения, прокомментировал общественно-политическую обстановку в соседних странах — Польше, Литве и Украине.Глава государства обратил внимание, что во всех названных странах есть значительные проблемы в отношениях между населением и властью, которые порой выливаются в уличные протесты, передает БелТА.

В частности, Президент подробно остановился на ситуации в Польше.

«Они хотели у нас революцию устроить, даже не революцию, а мятеж, а получили сами. Там ситуация непростая, и она просто так не вылезет. Там не отморозки поднялись, а поднялись женщины, и понятно, за что поднялись. Там поднялись крестьяне, и они знают, за что поднялись. Там рабочие поднялись, знают за что, госслужащие, — сказал  Лукашенко.

— Женщины поднялись и начали протестовать не потому, что только аборты. Это был спусковой крючок. Дуда победил в Польше, сфальсифицировав выборы. Там даже процента перевеса не было. Сфальсифицировал. И оттуда все началось. Они хотели стрелки перевести на нас. А поляки не дураки, и там это  все началось».

Кроме того, в Польше накопились и экономические проблемы.

«Да, там есть кучка богатых, но сколько там бедных. И разрыв между беднотой и богатыми огромный. Это самое опасное для любого государства. Это все в кучу собралось, а дальше — спусковой крючок: для крестьян — пушнина, для женщин — аборты. Это был уже повод. А там давно уже революция зрела, и я им об этом говорил: не лезьте в чужой огород, разберитесь у себя. Нет, полезли», — добавил Президент.

Касаясь ситуации в Литве и итогов парламентских выборов, прошедших там недавно, белорусский лидер сказал:

«Оппозиция выиграла выборы. Вот вмешались в Беларусь — потеряли власть». К примеру, не прошла в новый парламент партия, от которой баллотировался глава МИД Литвы Линас Линкявичус, не раз выступавший с критическими заявлениями в отношении Беларуси.

«А что в Украине произошло, наш друг Володя Зеленский? — продолжил Александр Лукашенко. — Сокрушительное поражение на выборах в местное самоуправление».

«Поэтому не надо в соседа бросать камнями, не надо в наш огород лезть. Разберитесь у себя. Надо всегда быть честным, надежным для соседа, преданным своей стране и искренним», — подчеркнул глава государства.

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