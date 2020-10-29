Витебские таможенники задержали 668 кг гашиша стоимостью более 13 млн долларов

Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза 668 кг гашиша. Данная партия рассчитана на 3,3 млн доз, а общая стоимость на черном рынке составляет порядка 13,4 млн. долларов США.

Партия наркотика была спрятана в морском контейнере, который перемещался автомобильным транспортом из Риги через пункт пропуска «Урбаны» на белорусско-латвийской границе.

Таможенники выявили преступление с помощью системы управления рисками, а также возможностей инспекционно-досмотрового комплекса и кинологической службы.

Согласно представленным водителем, 44-летним гражданином Республики Беларусь, документам, в контейнере в адрес российского получателя перемещалась партия пестицидов.

Однако при таможенном досмотре установлено, что среди бочек с законно ввозимым товаром размещены коробки со спрессованным веществом темно-коричневого цвета общим весом 668 кг.

Проведенная управлением ГКСЭ по Витебской области экспертиза подтвердила, что вещество растительного происхождения является опасным наркотическим средством – гашишем.

Таможенными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Водитель транспортного средства задержан.

Сейчас белорусской таможней во взаимодействии с МВД проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных.

Это самая крупная партия гашиша, выявленная за последние 10 лет.