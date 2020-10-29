Витебские таможенники задержали 668 кг гашиша стоимостью более 13 млн долларов

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Витебские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Евразийского экономического союза 668 кг гашиша. Данная партия рассчитана на 3,3 млн доз, а общая стоимость на черном рынке составляет порядка 13,4 млн. долларов США.

Партия наркотика была спрятана в морском контейнере, который перемещался автомобильным транспортом из Риги через пункт пропуска «Урбаны» на белорусско-латвийской границе.

Таможенники выявили преступление с помощью системы управления рисками, а также возможностей инспекционно-досмотрового комплекса и кинологической службы.

Согласно представленным водителем, 44-летним гражданином Республики Беларусь, документам, в контейнере в адрес российского получателя перемещалась партия пестицидов.

Однако при таможенном досмотре установлено, что среди бочек с законно ввозимым товаром размещены коробки со спрессованным веществом темно-коричневого цвета общим весом 668 кг.

Проведенная управлением ГКСЭ по Витебской области экспертиза подтвердила, что вещество растительного происхождения является опасным наркотическим средством – гашишем.

Таможенными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 328-1 Уголовного кодекса Республики Беларусь, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. Водитель транспортного средства задержан.

Сейчас белорусской таможней во взаимодействии с МВД проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и привлечение к ответственности всех причастных.

Это самая крупная партия гашиша, выявленная за последние 10 лет.

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