Персональная выставка художника Владимира Прокопцова откроется в Лепеле

В Лепельском районном краеведческом музее сегодня откроется персональная выставка художника, гендиректора Национального художественного музея Владимира Прокопцова «Моя Беларусь», сообщили в лепельском музее.

В экспозиции будут представлены картины разных лет и периодов творчества. Все живописные произведения объединяет любовь к стране, воспоминания о малой родине, желание показать природу родного края во всей красе, в ее цветовых проявлениях и богатстве. Хотя Владимир Прокопцов работает и творит в Минске, он неразрывно связан с Витебской областью и имеет особое отношение к региону, в том числе к Лепельскому району, где после окончания вуза работал вторым секретарем райкома комсомола. В 2012 году он стал почетным гражданином этого района, передает БелТА.

Владимир Прокопцов продолжает традиции Витебской художественной школы, в 1970-1975 годах он учился на Пзнаменитом художественно-графическом факультете Витебского государственного педагогического института имени С.Кирова (сегодня это Витебский госуниверситет имени П.Машерова). Сейчас произведения мастера находятся в музеях и галереях, музейных собраниях Национального художественного музея Беларуси, Литвы, Китая, корпоративных и частных коллекциях.

Выставка «Моя Беларусь» будет работать до 28 ноября.