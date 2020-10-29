В Россонском районе изъяли более 3 кг психотропов

Правоохранители в Витебской области изъяли более 3 кг психотропов, обнаруженных в автомобиле у гражданина России, возбуждено уголовное дело.

«В Россонском районе 22 октября правоохранителями задержан 32-летний россиянин, в автомобиле которого обнаружены и изъяты особо опасные психотропные вещества мефедрон и альфа-PVP общей массой более 3,2 кг», приводит БелТА слова представителей Следственного комитета.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В ходе допроса мужчина пояснил, что психотропы планировал распространять в виде закладок на территории Беларуси. Расследование продолжается.