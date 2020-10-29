Лукашенко назначил новых помощников по Минску и Гродненской области

Президент во Дворце Независимости сегодня принял решение назначить своим помощником по Гродненской области Юрия Караева, а по Минску Александра Барсукова.

По его словам, вновь назначенные чиновники будут направлены на опасные и очень ответственные участки республики. Это связано с происходящими в Беларуси протестными акциями.

«Они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться. Почему вы? Вы люди военные, осведомленные, вас не надо вводить в курс дела и учить», — цитирует Лукашенко БелТА.

Глава государства обратился к спикеру Совета республики Наталье Кочановой с поручением усовершенствовать правовую базу, которая касается расширения их полномочий.

«Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом. Мы об этом еще должны поговорить. Но традиционно остаются подбор кадров на этих направлениях, естественно, вместе с губернатором. И контроль за деятельностью кадров. Полностью. Всех кадров в области. От председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора», — обратил внимание белорусский лидер.

По его мнению, подбор руководителей это очень тонкая работа, но у новых назначенцев опыт есть. Это касается и сотрудничества с главами регионов и столицы.

«Поэтому контакт с губернатором — это очень тонкая работа. И я абсолютно убежден, что, имея такой опыт, они это смогут сделать», — особо отметил Лукашенко.

После чего добавил, что нужно создать систему работы помощников с главой государства и встречаться один раз в месяц, раз в два месяца, в квартал. Правда, это должны предложить уже сами помощники.

«Это не должны быть посиделки, и помощники от президента не должны быть отрезаны. Текущая работа — в администрации президента с главой администрации, как это было установлено при вас. Вы это знаете, поэтому помогать в этом плане будем», — заверил белорусский лидер

Сегодня президент также назначил государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Валерия Вакульчика помощником президента — инспектором по Брестской области, а Ивана Кубракова — новым министром внутренних дел.