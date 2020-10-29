Валерий Вакульчик назначен помощником президента по Брестской области

Валерий Вакульчик родился 19 июня 1964 года в Брестской области Беларуси.

В 1985 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, в 1992 году — Высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР, в 2011 году — Академию управления при президенте Беларуси.

С 1985 по 1991 год проходил военную службу в Вооруженных Силах.