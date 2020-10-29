Валерий Вакульчик назначен помощником президента по Брестской области

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Валерия Вакульчика помощником Президента — инспектором по Брестской области. Такая информация размещена в Telegram-канале «Пул Первого».
Валерий Вакульчик родился 19 июня 1964 года в Брестской области Беларуси.
В 1985 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, в 1992 году — Высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР, в 2011 году — Академию управления при президенте Беларуси.
С 1985 по 1991 год проходил военную службу в Вооруженных Силах.
С 1991 по 2008 год проходил службу в органах государственной безопасности.
С мая 2008 года занимал должность начальника Оперативно‑аналитического центра при президенте Беларуси.
В октябре 2011 года был назначен председателем Следственного комитета Беларуси.
С 16 ноября 2012 года до 3 сентября 2020 года Валерий Вакульчик был председателем Комитета государственной безопасности Беларуси.
До нового назначения Валерий Вакульчик занимал должность государственного секретаря Совета безопасности.