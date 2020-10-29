Валерий Вакульчик назначен помощником президента по Брестской области

Фото: БелТА
Общество
Опубликовано

Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил Валерия Вакульчика помощником Президента — инспектором по Брестской области. Такая информация размещена в Telegram-канале «Пул Первого».

Валерий Вакульчик родился 19 июня 1964 года в Брестской области Беларуси.

В 1985 году окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, в 1992 году — Высшие курсы военной контрразведки КГБ СССР, в 2011 году — Академию управления при президенте Беларуси.

С 1985 по 1991 год проходил военную службу в Вооруженных Силах.

С 1991 по 2008 год проходил службу в органах государственной безопасности.

С мая 2008 года занимал должность начальника Оперативно‑аналитического центра при президенте Беларуси.

В октябре 2011 года был назначен председателем Следственного комитета Беларуси.

С 16 ноября 2012 года до 3 сентября 2020 года Валерий Вакульчик был председателем Комитета государственной безопасности Беларуси.

До нового назначения Валерий Вакульчик занимал должность государственного секретаря Совета безопасности.

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Обширная забрюшинная гематома». В Витебске в больнице ночью умер студент медуниверситета

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

Кочанова назвала протестующих в Беларуси «агрессивным меньшинством»

«Обширная забрюшинная гематома». В Витебске в больнице ночью умер студент медуниверситета

Почему крещёным нельзя праздновать Хеллоуин, а женатым лучше запереться в этот день в спальне да хорошенько вспомнить молодость

Деды: что можно делать, а что нельзя в этот день

Брестская область Вакульчик Валерий наззначение помощник Президента
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
С 1 ноября в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума
В Беларуси с 1 ноября повысят бюджет прожиточного минимума.
0177
Мужчина пытался поджечь покрышки и блокировать дорогу под Пуховичами
Вечером 26 октября в милицию поступило сообщение о
0196
Пути совершенствования местного управления и самоуправления обсудили в Городокском районе
Как улучшить местное управление и самоуправление в
0170
Лукашенко поклялся, что решения на Всебелорусском собрании будет принимать народ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поклялся, что
0250
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)