Шкляров находится с семьей в США

Фото: day.gudkov.ru
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Госдеп США проинформировал о том, что американский гражданин Виталий Шкляров, задержанный ранее в Минске, уже находится дома.

«Рад сообщить, что гражданин США Виталий Шкляров вновь находится с семьей в безопасности в США», — написал в  твиттере госсекретарь США Майкл Помпео.

«Мы не успокоимся до тех пор, пока американские граждане, ошибочно задержанные представителями иностранных властей, не воссоединятся со своими семьями», — добавил он.

Накануне адвокат Антон Гашинский сообщил, что его подзащитный политтехнолог Шкляров, которого недавно выпустили из СИЗО, покинул Беларусь.

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