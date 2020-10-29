Шкляров находится с семьей в США

Госдеп США проинформировал о том, что американский гражданин Виталий Шкляров, задержанный ранее в Минске, уже находится дома.

«Рад сообщить, что гражданин США Виталий Шкляров вновь находится с семьей в безопасности в США», — написал в твиттере госсекретарь США Майкл Помпео. «Мы не успокоимся до тех пор, пока американские граждане, ошибочно задержанные представителями иностранных властей, не воссоединятся со своими семьями», — добавил он.

Накануне адвокат Антон Гашинский сообщил, что его подзащитный политтехнолог Шкляров, которого недавно выпустили из СИЗО, покинул Беларусь.