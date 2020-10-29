Отцу троих детей за «циничные надписи» на мосту и асфальте дали штраф в 5 тысяч долларов

В суде мужчина свою вину признал, говорил, что раскаивается. Свой поступок он объяснял так:

— Все новости, события, которые происходили накануне, были о коронавирусе. Вирус не дает нормально жить. У меня на тот момент недавно умер дядя от коронавируса, тетя умерла от инсульта. На работе коллега умерла. Все это изводило от меня. Я все думал, как помочь себе и родным, как их обезопасить от этого. Хотел написать, чтобы этот вирус сдох.

А так он объяснил, зачем писал «3%»:

— Это на тот момент звучало из каждого утюга. Эти надписи были и на «Табакерках», и на дороге. Я это написал, чтобы привлечь людей к предстоящим выборам, чтобы пришли голосовать. Потом еще на трех столбах написал «3%» и «увага 3%». Все тогда писали «3%».

Мужчина просил не привлекать его к уголовной ответственности – наказать по административной статье. У него трое несовершеннолетних детей, из-за возбуждения уголовного дела с прежней работы пришлось уволиться еще летом, на новую устроился несколько дней назад.

Ущерб организациям, которые потом закрашивали надписи, мужчина возместил – перечислил 806 рублей в сумме.

Гособвинитель в суде просила наказать его месяцем ареста, но судья вынесла другое решение: минчанин должен будет заплатить штраф, 13 500 рублей.