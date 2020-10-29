«Я признаю своим президентом Светлану Тихановскую и напоминаю Александру Григорьевичу о выставленном ультиматуме. Вы должны объявить о своем уходе, вы должны остановить насилие, вы должны освободить всех политических заключенных. Не разрушайте нашу страну! Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь — уходите, уходите сейчас, пока не поздно!» — сказал в своем обращении Виктор Манкевич, пишет kp.by.
Мужчина почти два часа сидел на трубе «Атланта» с БЧБ-флагом, призывая Лукашенко уйти — видео
28 октября на трубу минского завода бытовой техники «Атлант» залез человек с бело-красно-белым флагом. Позже выяснилось, что это рабочий завода, его зовут Виктор Манкевич. Мужчина, находясь на трубе градирни, записал видеообращение к Александру Лукашенко, которое растиражировали многие телеграм-каналы.
Манкевич провел на площадке, которая обустроена на трубе (которая, кстати, выкрашена в красный и белый цвета), около двух часов. Он ходил по кругу по площадке, скандируя лозунги «Ультиматум!» и «Свободу политическим заключенным!». Через какое-то время подъехали милиция и спасатели. Около 13.20 мужчина вместе со спасателями спустился с трубы.