Мужчина почти два часа сидел на трубе «Атланта» с БЧБ-флагом, призывая Лукашенко уйти — видео

«Я признаю своим президентом Светлану Тихановскую и напоминаю Александру Григорьевичу о выставленном ультиматуме. Вы должны объявить о своем уходе, вы должны остановить насилие, вы должны освободить всех политических заключенных. Не разрушайте нашу страну! Если в вас есть что-то человеческое, если вы действительно где-то переживаете за Беларусь — уходите, уходите сейчас, пока не поздно!» — сказал в своем обращении Виктор Манкевич, пишет kp.by.