Караев: в Беларусь пресечен въезд до 1 тыс. «иностранных инструкторов» для протестующих

Фото TUT.by
Главное
Опубликовано

Власти Беларуси пресекли въезд в страну до 1 тыс. «иностранных инструкторов» для участников акций протеста, но на данный момент их в стране единицы, заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев.

«До тысячи пыталось проникнуть. К счастью для нас, и к сожалению для них, прекрасно работает Госпогранкомитет, который очень профессионально отсекает их. И такого уже прямо присутствия инструкторов мы не чувствуем. Единичные случаи есть», — сказал Караев в интервью политологу Александру Сосновскому.

По его информации, «в основном они сами себя обучают в телеграм-каналах, чатах», а затем «пытаются работать» по силовикам, «по светофорам, по «Табакеркам», передает агенство «Интерфакс-Запад».

«К счастью, это доморощенные бандиты, (…) которых мы, не скажу что легко и стопроцентно, но в основном находим и нейтрализуем», — заметил министр.

Караев считает таких людей «начинающими террористами».

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Обширная забрюшинная гематома». В Витебске в больнице ночью умер студент медуниверситета

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

Кочанова назвала протестующих в Беларуси «агрессивным меньшинством»

«Обширная забрюшинная гематома». В Витебске в больнице ночью умер студент медуниверситета

Почему крещёным нельзя праздновать Хеллоуин, а женатым лучше запереться в этот день в спальне да хорошенько вспомнить молодость

Деды: что можно делать, а что нельзя в этот день

акции протеста инструкторы Караев нейтрализация
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Шкляров находится с семьей в США
Госдеп США проинформировал о том, что американский
049
Мужчина почти два часа сидел на трубе «Атланта» с БЧБ-флагом, призывая Лукашенко уйти — видео
28 октября на трубу минского завода бытовой техники
095
Суд Октябрьского района Витебска рассмотрел пять административных дел на одну пенсионерку
«Честь — это внешняя совесть, а совесть — это
0164
Витебских медиков после видеообращения предупредили о «недопустимости дискредитации власти», пригрозив «уголовкой»
Витебских врачей, записавших видеообращение к властям
0181
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)