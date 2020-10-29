Караев: в Беларусь пресечен въезд до 1 тыс. «иностранных инструкторов» для протестующих

Власти Беларуси пресекли въезд в страну до 1 тыс. «иностранных инструкторов» для участников акций протеста, но на данный момент их в стране единицы, заявил министр внутренних дел республики Юрий Караев.

«До тысячи пыталось проникнуть. К счастью для нас, и к сожалению для них, прекрасно работает Госпогранкомитет, который очень профессионально отсекает их. И такого уже прямо присутствия инструкторов мы не чувствуем. Единичные случаи есть», — сказал Караев в интервью политологу Александру Сосновскому.

По его информации, «в основном они сами себя обучают в телеграм-каналах, чатах», а затем «пытаются работать» по силовикам, «по светофорам, по «Табакеркам», передает агенство «Интерфакс-Запад».

«К счастью, это доморощенные бандиты, (…) которых мы, не скажу что легко и стопроцентно, но в основном находим и нейтрализуем», — заметил министр.

Караев считает таких людей «начинающими террористами».