Суд Октябрьского района Витебска рассмотрел пять административных дел на одну пенсионерку

«Честь — это внешняя совесть, а совесть — это внутренняя честь». Артур Шопенгауэр. «Если у власти нет совести — она бессовестна. А если у совести нет власти — она бессильна». Рой Александрович Медведев.

Сегодня, 28 октября, в суде Октябрьского района рассматривалось дело Раисы Петровны Кухто. Этот суд был показателен тем, в одно дело объединены 5 протоколов. Судил Владимир Михайлович Цариков, известный своими решениями о присуждении 30 базовых (810 руб.) за пост в телеграмм. В чем же государство обвиняет Раису Петровну?

Четыре протокола за участие в шествии 6, 13, 20 и 27 сентября написаны как под копирку.

Цариков зачитал:

«Раиса Петровна нарушила закон о массовых мероприятиях и приняла участие в несанкционированном уличном шествии по маршруту: улица Ленина — улица Правды — Смоленская — Московский». Городские администрации разрешений на митинги и демонстрации не давали, следовательно, граждане нарушили «Закон о массовых мероприятиях». Гражданка Кухто присутствовала и передвигалась в компании граждан с бело-красными флагами и полотнищами. Граждане кричали: «Уходи», «Лукашенку в автозак», «Милиция с народом» и хлопали в ладоши. Раиса Петровна несла в руках плакат «Пенсионеры против насилия».

Пятый протокол от 13 октября был за «Марш пенсионеров». Здесь Раиса Петровна с плакатом в руках и «…в массовой группе из 20 человек пришла к горисполкому. Стоя напротив двери, граждане спели две песни: « Купалинку» и «Рухнут Муры».

По мнению милиции, «эти действия являлись призывом к незаконной смене власти».

После оглашения каждого протокола судья спрашивал Раису Петровну, согласна ли она с обвинением. Раиса Петровна отвечала, что вину не признаёт. Она считает, что согласно Конституции каждый человек имеет право на выражение мнения, а так же выбор способа выражения, а она имеет право ходить по городу в любом направлении и любой компании. Она против насилия и незаконных действий тех, кто должен закон охранять.

По профессии Раиса Петровна педагог с 40-летним стажем. Выйдя на пенсию, она продолжает вести детский кружок в 31 школе. Кроме этого, как творческий человек с активной жизненной позицией, она не может равнодушно смотреть на то, что происходит в стране.

Судья вступил в полемику. Он объяснил, что кроме конституции есть положение о массовых собраниях, согласно которому необходимо получить разрешение у местных администраций. Так же он рассказал, что необязательно высказываться публично. Можно составить обращения и подать заявление, если гражданин считает, что его права нарушены.

Далее смотрели видео и фотографии с маршей.

По иску от 13 сентября оказалось, что к делу приобщены фотографии и видео, на которых нет Раисы Петровны. Поэтому судья решил вызвать милиционера, и рассмотрение дела продолжили после обеда. Снова читали протоколы, смотрели видео и спрашивали милиционера. Рассмотрев все обстоятельства дела, судья признал Раису Петровну виновной по всем эпизодам и назначил наказание в виде штрафа — 24 базовых (648 рублей, а это две пенсии Раисы Петровны).

Пока писала этот материал, стало известно, что на выходе из суда задержаны Кулаков Андрей 1993 года рождения и Тереньтева Екатерина 1995 года рождения.

Примечание:

Статья 33 Конституции РБ:

«Каждому гарантируется свобода мнений, убеждений и их свободное выражение. Никто не может быть принужден к выражению своих убеждений или отказу от них.

Монополизация средств массовой информации государством, общественными объединениями или отдельными гражданами, а также цензура не допускаются».