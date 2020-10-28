Вынесен приговор по уголовному делу о договорных матчах ХК «Витебск»

Фото: ХК «Витебск»
Витебск
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Приговор суда Железнодорожного района Витебска по уголовному делу о подкупе участников профессиональных соревнований по хоккею с шайбой вступил в законную силу, сообщил старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области Алексей Толкачев, передает БелТА.

Суд приговорил двух спортсменов к ограничению свободы на два года без направления в исправительные учреждения открытого типа с лишением права один год участвовать в профессиональных соревнованиях. Третий хоккеист получил полтора года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение и также лишен права на один год участвовать в соревнованиях. К нему была применена амнистия. Еще один спортсмен приговорен к трем годам лишения свободы без направления в колонию, столько же он не сможет выходить на лед в профессиональных состязаниях. Спортсмены признали свою вину.

Пособник, который делал ставки в букмекерских контрах и предложил одному из спортсменов обеспечить нужный результат за деньги, получил штраф в размере 350 базовых величин (1 БВ — Br27).

Напомним, что четверо профессиональных спортсменов хоккейной команды «Витебск» из корыстных побуждений вступили в сговор cо спортсменом этой же команды (уголовное преследование прекращено вследствие амнистии). Обвиняемые согласились повлиять на результаты шести матчей между ХК «Витебск» и хоккейными командами «Брест», «Могилев», «Динамо-Молодечно» и «Локомотив-Орша» во время чемпионата Беларуси по хоккею с шайбой сезона 2018-2019 годов и Кубка Беларуси (Кубка Руслана Салея) сезона 2019-2020 годов в декабре 2018-го — сентябре 2019 года. В итоге нужные поражения были обеспечены в шести матчах. Всего спортсмены получили деньги на общую сумму Br22,9 тыс. В основном игрокам оплачивали «услуги» в долларах — в среднем $750-800 каждому хоккеисту за игру. На эти матчи делали ставки и сами спортсмены.

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