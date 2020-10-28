Витебских медиков после видеообращения предупредили о «недопустимости дискредитации власти», пригрозив «уголовкой»

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Витебских врачей, записавших видеообращение к властям и народу Беларуси, прокуратура предупредила о «недопустимости публичной дискредитации органов власти, искажения общественно-политической ситуации в стране, совершения иных действий, способных повлечь причинение вреда национальным интересам Беларуси». Иначе их могут привлечь к уголовной ответственности.

22 октября медикам начали приходить повестки в городскую прокуратуру.

— Два дня мы ходили в прокуратуру. С нами проводили беседу и давали подписать предупреждение о «недопустимости подготовки к совершению противоправных действий», — приводит TUT.by слова врачей.

Медики прислали в редакцию бумаги, которые им пришлось подписать. С помощью БЧБ-флага зарисована фамилия того, кому адресовано предупреждение.

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Фото предоставлено медработниками

Прокуратура, в частности, сообщает медработникам, что в ролике, который они записали, «содержатся недостоверные сведения о правовом положении» белорусов, «дискредитирующие страну и ее органы власти».

Надзорный орган также обращает внимание на то, что в ролике фигурирует бело-красно-белый флаг с гербом «Погоня» — «символы, не являющиеся в соответствии с действующим законодательством символами Республики Беларусь».

«Подобные действия нарушают положения Концепции национальной безопасности Беларуси, Закона о СМИ и являются недопустимыми», приходит к выводу прокуратура.

В предупреждении говорится, что если медработники и дальше будут использовать в публичных выступлениях «неподтвержденные сведения», направленные на формирование у людей «негативного отношения к общественно-политической ситуации в стране», то их могут привлечь к уголовной ответственности.

Прокуратура приводит статьи УК, которые могут быть применены: ч. 1 ст. 342 (Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок), ч. 1 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь), ч. 2 ст. 188 (Клевета).

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