Студенты медуниверситета в Витебске встретились с ректором

Фото: TUT.by
Витебск
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Студенты Витебского государственного медицинского университета 27 октября встретились с ректором Анатолием Щастным. Разговор шел в том числе о вчерашнем задержании четырех студентов, которые вышли на акцию протеста.

Кроме Анатолия Щастного на собрании присутствовала проректор по учебной работе Наталья Коневалова. Но она непосредственно в диалоге не участвовала.

Молодые люди поинтересовались у администрации, кто 26 октября, вызвал милицию на ребят, которые пели песни у фонтана возле главного корпуса ВГМУ, после чего начались задержания.

— Нам заявили, что администрация вуза милицию на вчерашнюю акцию протеста не вызывала. Мол, силовики сами контролировали открытый студенческий чат. Но многие студенты в это не поверили. Еще нам сообщили, что четырех человек вчера задержали за то, что они нарушили закон. Скорее всего, задержанные студенты будут находиться в изоляторе до суда. В университете они получат выговор, так как задержание — неуважительная причина пропуска занятий, — приводит TUT.by слова ректора.

Студенты также услышали, что в студгородке нельзя пользоваться «незарегистрированной символикой» — бело-красно-белыми флагами. И все акции нужно согласовывать с администрацией в заявительном порядке.

Администрация ВГМУ также сообщила студентам, что смерть четверокурсника фармфакультета Артема А. не связана с участием в протестных акциях.

Напомним, что накануне Александр Лукашенко потребовал немедленно отчислять студентов и увольнять преподавателей за участие в акциях протеста.

«Кто вышел на несанкционированные акции — лишается права быть студентом. Отправьте их, кого в армию, а кого на улицу, но они должны быть отчислены из вуза. Тоже самое преподаватели, которые гадко себя ведут в вузах» — заявил Лукашенко.

 

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