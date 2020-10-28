Милицейский автомобиль обстреляли из пистолета в Полоцке

Из пневматики обстреляли автомобиль Департамента охраны МВД. Происшествие случилось вечером 27 октября: группа задержания Полоцкого отдела охраны МВД находилась на улице Школьной в райцентре. Милиционеры находились в салоне служебного автомобиля, когда услышали шум, похожий на выстрел, и звук от металлического предмета.

Осмотрев Geely, милиционеры обнаружили две вмятины на капоте и левой стойке, которые, предположительно, были оставлены пулями, выпущенными из пневматического пистолета.

Стрелок мог находиться в одной из квартир многоквартирного жилого дома, поэтому на место происшествия прибыл дополнительный наряд, который заблокировал все выходы из подъездов.

При осмотре дома на седьмом этаже милиционеры увидели мужчину, который открыл форточку и выстрелил несколько раз из пистолета в воздух.

В итоге 32-летнего жителя Полоцка задержали. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения (3,0 промилле) и успел спрятать оружие под раковиной. В квартире также нашли металлические шарики для стрельбы.

Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство.

Видео можно посмотреть здесь.