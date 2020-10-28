С 1 ноября в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума

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В Беларуси с 1 ноября повысят бюджет прожиточного минимума. Этот показатель увеличится с Br256,1 до Br258,11 и будет действовать до конца января 2021 года, сообщили БелТА в Министерстве труда и социальной защиты. С 1 ноября в Беларуси повысят бюджет прожиточного минимума

Постановлением Минтруда и соцзащиты от 23 октября 2020 года №95 на период с 1 ноября по 31 января 2021 года утверждены размеры бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам.

БПМ в среднем на душу населения установлен в размере Br258,11, что на 0,8% выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 августа по 31 октября.

Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам (в ценах сентября): трудоспособное население — Br285,68, пенсионеры — Br195,15, студенты — Br248,06, дети в возрасте до трех лет — Br165,18, дети от 3 до 6 лет — Br228,85, дети от 6 до 18 лет — Br278,16.

Пропорционально росту БПМ изменятся и встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров. Эти выплаты увеличиваются соразмерно росту БПМ на 0,8%.

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