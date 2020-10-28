Центр по координации направления на госпитализацию пациентов с COVID-19 создан в Витебске

Центр расположился на базе Витебской городской больницы скорой медицинской помощи, которая с 1 октября снова начала оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Как рассказал главврач больницы Андрей Захаров, в их центр скорая помощь со всего города, а иногда и области привозит пациентов с признаками острых респираторных инфекций. На уровне приемного отделения проводится обследование, включая рентгенологическую диагностику и экспресс-тестирование. При установлении диагноза COVID-19 решается вопрос о госпитализации больного в то или иное лечебное учреждение, где развернуты инфекционные койки. Часть поступивших, не нуждающихся в стационарном лечении, определяется на амбулаторное лечение. Если же подозрения на коронавирус не подтвердились, но при этом больному требуется госпитализация, его направляют в медучреждение по профилю, пишут «Витебские Вести».

– Идет четкая дифференциация пациентов. Главная суть этой, выражаясь военным языком, сортировки в том, чтобы не инфицировать чистые стационары и тем самым сохранить ресурсы коечного фонда здравоохранения, – подчеркнул он.

Заведующий приемно-диагностическим отделением Евгений Жамойда отметил, что нагрузка на его коллектив выросла в разы, но главный плюс такой централизации в том, что госпитализация пациентов с коронавирусом стала проще. Дежурный врач изначально видит, в какой перепрофилированный стационар можно направить больного, где для него будет гарантировано свободное место. Оперативная информация по наличию свободных мест в лечебных учреждениях города обновляется трижды в сутки. С другой стороны, в осеннюю волну коронавируса все же проще работать, так как уже накоплен определенный опыт, да и медики заранее обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты для оказания помощи ковидным пациентам.

– Если весной, когда все начиналось, мы не представляли, что это за заболевание, в мире не было практически никакой информации, то на данный момент у нас есть опыт, подоспели и научные публикации, статистика, от чего можно отталкиваться, оперативно обновляются приказы по лечению. Коронавирус очень коварен, но мы уже знаем, чего ожидать и как действовать, – отмечает заведующий приемно-диагностическим отделением.

По его словам, часть ковидных пациентов остаются в этой же больнице – для них здесь развернуто 220 коек, в том числе 12 реанимационных. Инфекционный госпиталь, как и в первую волну, расположен на базе терапевтического корпуса, также задействовано акушерское отделение.

Кроме того, почти до 140 увеличили количество кислородных точек, обновили кислородные увлажнители, ведь в данный госпиталь поступают в основном пациенты, нуждающиеся в кислородной поддержке. Еще до подъема заболеваемости сделан запас медикаментов и средств индивидуальной защиты, который своевременно пополняется.

При этом Витебская БСМП продолжает оказывать профильную помощь. В прежнем режиме работают хирурги и травматологи. Для пациентов с коронавирусом, нуждающихся в специализированной помощи, предусмотрены операционная, изолятор в реанимации и отделение для беременных.

В Беларуси с начала пандемии зафиксировано 94 609 случаев COVID-19. Выздоровели и выписаны за весь период пандемии 84 237 человек. От коронавирусной инфекции в Беларуси умерли 965 пациентов. Всего проведено 2 395 368 тестов.