Более 30 человек пострадали от действий мошенника из Глубокского района

Витебская область
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37-летнего жителя Глубокского района будут судить за мошенничество в особо крупном размере. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Витебской области.

За четыре года индивидуальный предприниматель завладел денежными средствами 34 потерпевших из Минска и Глубокого, Докшицкого, Глубокского и Минского районов. Под различными предлогами мужчина брал у знакомых деньги в долг, не планируя их отдавать, пишут «Витебские Вести».

Кроме того, обвиняемый брал в рассрочку смартфоны у мобильных операторов Life:) и МТС. Задолженность в 277 тысяч рублей он так и не погасил.

Всего глубочанину инкриминировано 95 эпизодов мошеннической деятельности.

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