Налоговые инспекции Витебской области доначислили в бюджет Br23 млн по итогам проверок

В контрольной работе особое внимание уделяется субъектам хозяйствования, использующим схемы ухода от налогообложения с целью минимизации налоговых обязательств, пояснили специалисты. В случае уклонения от устранения выявляемых правонарушений в добровольном порядке в отношении недобросовестных плательщиков проводятся проверки. Всего за январь — сентябрь проведено 12 таких контрольных мероприятий, по итогам которых произведена корректировка сумм подлежащих уплате налогов по основаниям, предусмотренным статьей 33 Налогового кодекса Беларуси. В результате доначислено в бюджет Br11,3 млн, или почти 50% от общей суммы доначислений по итогам контрольных мероприятий за 9 месяцев. Среди выявленных нарушений преобладала незаконная налоговая оптимизация путем дробления бизнеса, направленного на перераспределение доходов и необоснованного применения специальных режимов налогообложения.

Кроме того, за январь — сентябрь субъектам хозяйствования направлено более 2,2 тыс. уведомлений о корректировке налоговых обязательств в добровольном порядке. По результатам уточнения плательщиками налоговых деклараций в бюджет дополнительно поступит Br31,1 млн налогов. Также уменьшена на Br11,7 млн сумма подлежащего возврату из бюджета НДС. Основными нарушениями, выявленными при проведении камерального контроля с использованием автоматизированной информационной системы «Учет счетов-фактур», стали неправомерное принятие к вычету сумм НДС и занижение налоговой базы по НДС.

За 9 месяцев налоговые инспекции направили 28 плательщикам рекомендации об устранении выявленных нарушений или недостатков. Впоследствии 5 субъектов хозяйствования были привлечены к административной ответственности за невыполнение рекомендаций, что было установлено в ходе повторных мониторингов.