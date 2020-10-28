Россельхознадзор запретил ввоз более 21 тонны моркови из Витебской области

Налоги
Опубликовано

В Псковской области Россельхознадзор запретил ввоз более 21 тонны моркови, которая перемещалась из Белоруссии в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата.

В минувшие выходные Россельхознадзора при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на белорусско-российской границе в районе деревни Долосцы был запрещён ввоз 21,4 тонн свежей столовой моркови.

Партия овощей следовала из фермерского хозяйства Брестской области Республики Беларусь в Смоленск.

Было установлено, что фактический номер автомобильного прицепа, в котором перемещалась морковь, не соответствует данным, указанным в фитосанитарном сертификате.

Таким образом, в соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 318, предъявленный фитосанитарный сертификат был признан недействительным.

Ввоз более 21 тонны свежей моркови на территорию Российской Федерации запрещен.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Обширная забрюшинная гематома». В Витебске в больнице ночью умер студент медуниверситета

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

Кочанова назвала протестующих в Беларуси «агрессивным меньшинством»

«Обширная забрюшинная гематома». В Витебске в больнице ночью умер студент медуниверситета

Почему крещёным нельзя праздновать Хеллоуин, а женатым лучше запереться в этот день в спальне да хорошенько вспомнить молодость

Деды: что можно делать, а что нельзя в этот день

контрабанда Россельхознадзор
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Четверо фигурантов «дела «Белтяжмаша» вышли на свободу
Изменена мера пресечения четверым из пяти фигурантов
0572
Руководство «Белтяжмаша» задержано за неуплату налогов
Сотрудники ДФР КГК задержали руководителя ЗАО «
0653
Валерий Цепкало
Цепкало предлагает беларусам покупать валюту, чтобы лишить финансирования силовые структуры
Валерий Цепкало поддержал покупку беларусами иностранной
0439
За 5 месяцев в бюджет Витебской области поступило на 9,5% больше денег, чем годом ранее
По итогам работы за январь — май в бюджет Витебской
0543
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)