Россельхознадзор запретил ввоз более 21 тонны моркови из Витебской области

В Псковской области Россельхознадзор запретил ввоз более 21 тонны моркови, которая перемещалась из Белоруссии в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата.
В минувшие выходные Россельхознадзора при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на белорусско-российской границе в районе деревни Долосцы был запрещён ввоз 21,4 тонн свежей столовой моркови.
Партия овощей следовала из фермерского хозяйства Брестской области Республики Беларусь в Смоленск.
Было установлено, что фактический номер автомобильного прицепа, в котором перемещалась морковь, не соответствует данным, указанным в фитосанитарном сертификате.
Таким образом, в соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 318, предъявленный фитосанитарный сертификат был признан недействительным.
Ввоз более 21 тонны свежей моркови на территорию Российской Федерации запрещен.
По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.