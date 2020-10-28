Россельхознадзор запретил ввоз более 21 тонны моркови из Витебской области

В Псковской области Россельхознадзор запретил ввоз более 21 тонны моркови, которая перемещалась из Белоруссии в сопровождении недействительного фитосанитарного сертификата.

В минувшие выходные Россельхознадзора при осуществлении карантинного фитосанитарного контроля на белорусско-российской границе в районе деревни Долосцы был запрещён ввоз 21,4 тонн свежей столовой моркови.

Партия овощей следовала из фермерского хозяйства Брестской области Республики Беларусь в Смоленск.

Было установлено, что фактический номер автомобильного прицепа, в котором перемещалась морковь, не соответствует данным, указанным в фитосанитарном сертификате.

Таким образом, в соответствии с Положением о порядке осуществления карантинного фитосанитарного контроля (надзора) на таможенной территории Евразийского экономического союза, утвержденного Решением Совета Евразийской экономической комиссии № 318, предъявленный фитосанитарный сертификат был признан недействительным.

Ввоз более 21 тонны свежей моркови на территорию Российской Федерации запрещен.

По факту выявленного нарушения возбуждено дело об административном правонарушении.