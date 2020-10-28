Латушко посоветовал бастующим белорусам уйти с улиц

Член президиума Координационного совета Павел Латушко призвал белорусов продолжать забастовку не на улицах городов, а в учреждениях и на предприятиях.

«Сегодня и далее нам важно продолжать бастовать и протестовать каждый день, но уже внутри предприятий, учебных заведений и других учреждений», — говорится в сообщении в телеграм-канале Латушко

Член президиума Коордсовета отметил, что это нужно для того, чтобы «поберечь силы и не подставлять себя зверствующему ОМОНу, который идёт на жёсткое подавление всех акций за пределами учреждений, но не решается заходить внутрь», передает агенство «Интерфакс-Запад».

Латушко заявил, что все уволенные во время забастовки будут восстановлены, арестованные — освобождены, незаконно осужденные — оправданы.