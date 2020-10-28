«С каждым днем в нашей работе все меньше смысла». Преподаватели БГУИР записали видеообращение

Преподаватели БГУИР записали видеообращение, в котором около 30 сотрудников одного из ведущих университетов страны высказали свою позицию о происходящих в стране событиях, а также о перспективах образования и науки в Беларуси. Под видеообращением подписались еще около 40 сотрудников вуза.

«Что можно говорить о развитии науки, когда разрушение жизни ценится выше, чем создание чего-либо для ее улучшения»; «Нам придется разрабатывать системы безопасности, используемые против нас»; «Мы будем готовить выпускников, которые не смогут найти достойную работу на родине и будут вынуждены уехать за границу».

Преподаватели напомнили о студенте БГУИР Дмитрии Мазуро, который получил 28 суток административного ареста за высказывание своей позиции. Еще один студент БГУИР Игорь Демидко, вынужден был покинуть страну из-за давления и преследования, сообщается в видеообращении преподавателей вуза.

Педагоги также напомнили о судьбе своего коллеги Вадима Антипова, который получил 15 суток административного ареста. «Чужих проблем не бывает, вместе мы непобедимы», — такими словами заканчивают педагоги свое обращение к народу.

Напомним, что Александр Лукашенко сегодня на совещании с силовиками потребовал отчислять студентов и увольнять преподавателей за участие в акциях протеста.