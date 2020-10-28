Лукашенко о бастующих: каждый выбирает дорогу, по которой будет двигаться. Не хотят рабочие работать – не надо

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что бастующих сотрудников предприятий уговаривать не станут. Он считает, что каждый должен выбирать в своей жизни ту дорогу, по которой он будет двигаться.

«Каждый выбирает дорогу, по которой он будет двигаться. Не хотят рабочие работать – не надо. Но их единицы. Освободите от этих проплаченных – деньги идут из Польши и Литвы. Студенты пришли учиться – учитесь. Кто вышел в нарушение закона – он лишается права быть студентом. Отправьте в армию или на улицу. Они должны быть отчислены. То же самое преподаватели. Не уговаривайте – бесполезно. Загоним под плинтус – потом вылезут. Пусть определяются», – заявил Лукашенко.

По мнению Лукашенко, организаторы протестов в Беларуси по «методичке цветных революций» уже прошли семь-восемь этапов. Лукашенко добавил, что следующий этап – радикализация.

«Хочу обратиться к родителям школьников и студентов: уберите детей с улиц, чтобы потом не было больно. А с остальными мы будем разбираться. По всей строгости», – добавил президент.

Отметим, что на заседании силового блока Александр Лукашенко в категоричной форме потребовал применять политические репрессии в отношении студентов и преподавателей, которые принимали участие в акциях протеста.