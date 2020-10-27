Официально: в Беларуси 902 новых случая COVID-19 за сутки

В Беларуси 94 609 случаев COVID-19 с начала пандемии. Прирост за сутки — 902 новых инфицированных. Такие данные сообщает Министерство здравоохранения страны.

По данным ведомства, выздоровели и выписаны за весь период пандемии 84 237 человек (489 за последние сутки). По официальным данным, за весь период распространения коронавирусной инфекции на территории Беларуси умерли 965 пациентов (4 человека за последние сутки).

Всего проведено 2 395 368 тестов (8628 за последние сутки). То есть примерно 10,5% тестов за последние сутки — положительные.

Часть отделений больниц в стране уже перепрофилированы под прием пациентов с коронавирусом. По информации Минздрава, запас средств индивидуальной защиты позволяет обеспечить работу организаций здравоохранения в среднем в течение более чем двух месяцев.

В Беларуси 2184 аппарата искусственной вентиляции легких, более 1500 наркозно-дыхательных аппаратов, 9688 точек подключения медицинского кислорода, 3075 дозаторов кислородно-воздушной смеси, 433 кислородных концентратора.

Отметим, что в интернете появилось новое видеообращение витебских врачей к властям Беларуси, в котором они потребовали рассказать правду о коронавирусе в Беларуси. Кроме того, витебские врачи требуют привлечь к ответственности сотрудников МВД, которые превысили свои полномочия, и прекратить преследование людей по политическим мотивам.