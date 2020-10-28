Мужчина пытался поджечь покрышки и блокировать дорогу под Пуховичами

Вечером 26 октября в милицию поступило сообщение о найденных на проезжей части перед въездом в деревню Узляны покрышках. Установлено, что их накануне поджег 38-летний уроженец этой деревни, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Мужчина работает слесарем на СТО в Минске. На выходные он приехал к родителям и зашел в гости к товарищу. После застолья, во время которого они обсудили протесты в Минске, гость решил выразить свою позицию и взял за гаражом своего знакомого две покрышки, а затем поджег их на проезжей части. Огонь быстро погас, повторно совершить эти же действия мужчине помешала приближающаяся машина.