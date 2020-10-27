Витебские силовики задержали журналистов на протестах

Сотрудники силовых ведомств Витебска задержали двоих журналистов, которые освещали акцию протеста против президента страны Александра Лукашенко. Среди задержанных фотокорреспондент изданий TUT.by и «Народная воля» Алесь Пилецкий, а также представитель российского государственного издания «Sputnik Беларусь» Павел Вур, передаёт TUT.by.

По данным правозащитного центра «Весна», общее число задержанных в этот день превысило 90 человек. Среди них оказалась даже 73-летняя женщина, а также журналисты изданий «Комсомольская правда» и «Новый час» и телеканала «Белсат».

Акция протеста в рамках «народного ультиматума» началась в городах Беларуси 25 октября в 15:00. Ультиматум президенту Александру Лукашенко выдвинула бывший кандидат на пост главы государства от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Согласно ему, президент должен до 25 октября объявить об уходе в отставку. Если этого не произойдёт, в стране начнут бастовать все предприятия, будут заблокированы все дороги, обвалятся продажи в государственных магазинах. Власти предприняли агрессивные разгоны акций проста. Лукашенко опять сталу угрожать участиникам мирных акций репрессиями. В частности, Лукашенко потребовал немедленно отчислять студентов и увольнять преподавателей за участие в акциях протеста.

Лукашенко потребовал «давить» несогласных путём лишения социальных льгот, увольнений, ужесточения уголовного преследования вплоть до угрозы смертной казни.