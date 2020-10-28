Пути совершенствования местного управления и самоуправления обсудили в Городокском районе

Витебская область
Опубликовано

Как улучшить местное управление и самоуправление в Городокском районе, обсудили за круглым столом председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев, руководство райисполкома и главы сельсоветов, пишут «Витебские Вести».

Участники согласились, что у органов местной власти особая роль в обществе. Они — первая инстанция, куда обращаются сельчане за решением злободневных вопросов по благоустройству, очистке дорог от снега и т. д. Вместе с тем возможности сельсоветов ограничены, что сказывается на эффективности их деятельности. Также они внесли свои предложения для исправления ситуации. В частности, стоит расширить полномочия управленцев на местах, пересмотреть количественный состав сельских депутатов, придать больший вес старейшинам деревень.

Владимир Терентьев пообещал, что все мнения, высказанные в ходе подобных общественных обсуждений, будут учтены и проанализированы. На их основе сформируют пакет предложений ко Всебелорусскому народному собранию.

.

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

«Обширная забрюшинная гематома». В Витебске в больнице ночью умер студент медуниверситета

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

Кочанова назвала протестующих в Беларуси «агрессивным меньшинством»

«Обширная забрюшинная гематома». В Витебске в больнице ночью умер студент медуниверситета

Почему крещёным нельзя праздновать Хеллоуин, а женатым лучше запереться в этот день в спальне да хорошенько вспомнить молодость

Деды: что можно делать, а что нельзя в этот день

Городокский район круглый стол местное управление и самоуправление
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
В Орше таксист во дворе сбил пенсионерку
26 октября около 18 часов вблизи дома 4 по улице Флёрова
066
Мужчина пытался поджечь покрышки и блокировать дорогу под Пуховичами
Вечером 26 октября в милицию поступило сообщение о
0101
На должность гендиректора ОАО «Витебские ковры» назначена Елена Чеботарёва
Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв
0117
Лукашенко поклялся, что решения на Всебелорусском собрании будет принимать народ
Президент Беларуси Александр Лукашенко поклялся, что
0175
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)