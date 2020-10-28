Пути совершенствования местного управления и самоуправления обсудили в Городокском районе

Как улучшить местное управление и самоуправление в Городокском районе, обсудили за круглым столом председатель областного Совета депутатов Владимир Терентьев, руководство райисполкома и главы сельсоветов, пишут «Витебские Вести».

Участники согласились, что у органов местной власти особая роль в обществе. Они — первая инстанция, куда обращаются сельчане за решением злободневных вопросов по благоустройству, очистке дорог от снега и т. д. Вместе с тем возможности сельсоветов ограничены, что сказывается на эффективности их деятельности. Также они внесли свои предложения для исправления ситуации. В частности, стоит расширить полномочия управленцев на местах, пересмотреть количественный состав сельских депутатов, придать больший вес старейшинам деревень.

Владимир Терентьев пообещал, что все мнения, высказанные в ходе подобных общественных обсуждений, будут учтены и проанализированы. На их основе сформируют пакет предложений ко Всебелорусскому народному собранию.

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