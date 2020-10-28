На должность гендиректора ОАО «Витебские ковры» назначена Елена Чеботарёва

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв согласовал на должность гендиректора ОАО «Витебские ковры» Елену Чеботарёву, которая порядка 27 лет посвятила работе в этой организации, пройдя все производственные ступени: от ткача до заместителя гендиректора по экономике, пишут «Витебские Вести».
Среди главных задач — наращивание производственных мощностей за счет приобретения имущественного комплекса предприятия Ковры Бреста. Предполагается, что реализация такого инвестиционного проекта позволит создать в стране единое ковровое производство, обеспечить стабильное развитие отрасли
— В выборе направления производственной стратегии нужно прежде всего исходить из потребностей рынка. Важно четко владеть ситуацией: какой вид продукции имеет больший спрос, сколько произвести, по какой цене и где продавать, — обратил внимание Николай Шерстнёв.