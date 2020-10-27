Шкляров, выпущенный из СИЗО, уехал из Беларуси

Российский политтехнолог Виталий Шкляров, которого недавно выпустили из СИЗО, уехал из Беларуси.

«Следствие не закончено, уголовное дело не закончено. Мы написали ходатайство о разрешении на выезд, его удовлетворили, поэтому Виталий уехал сейчас к семье и поправить свое здоровье после перенесенного коронавируса», — рассказал адвокат Шклярова Антон Гашинский. Гашинский подчеркнул, что полученное разрешение на выезд — «это безусловно следствие звонка Помпео». «Именно освобождение Виталия было основной целью и причиной звонка», — подчеркнул он.

Адвокат уточнил, что мама Шклярова осталась лечиться в Минске. И сам Шкляров тоже вернётся в Беларусь.

«Виталий все еще под следствием и подпиской о неразглашении»,— сказал он.

Шкляров — 44-летний уроженец Гомеля. Как он сам себя позиционировал — «американский, немецкий и российский политический консультант, политтехнолог, советник избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак«. Жена Шклярова — гражданка США, дипломат, передает агенство «Интерфакс-Запад».

Шклярова задержали 29 июля в Гомеле, 7 августа ему предъявили обвинение по статье об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок. Санкции данной статьи предусматривают до 3 лет лишения свободы. Белорусский телеканал ОНТ, сообщая о задержании Шклярова, утверждал, что политтехнолог «мобилизовал вокруг Сергея Тихановского протестный электорат».

Российский политтехнолог был в числе участников встречи с президентом Александром Лукашенко в СИЗО КГБ 10 октября.

Освобождение Шклярова обсуждали президент Беларуси Александр Лукашенко и Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора 24 октября.