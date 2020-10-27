Лукашенко потребовал немедленно отчислять студентов и увольнять преподавателей за участие в акциях протеста

На заседании силового блока Александр Лукашенко в категоричной форме потребовал применять политические репрессии в отношении студентов и преподавателей, которые принимали участие в акциях протеста. Он повелел отчислять таких студентов, отправлять их в армию или на улицу. Такие же меры наказания будут распространяться на преподавателей вузов, которые «гадко себя ведут«.

«Кто вышел на несанкционированные акции — лишается права быть студентом. Отправьте их, кого в армию, а кого на улицу, но они должны быть отчислены из вуза. Тоже самое преподаватели, которые гадко себя ведут в вузах» — заявил Лукашенко.

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