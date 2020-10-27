Лукашенко поклялся, что решения на Всебелорусском собрании будет принимать народ

Фото: пресс-служба президента
Главное
Опубликовано

Президент Беларуси Александр Лукашенко поклялся, что решения на Всебелорусском народном собрании будет принимать народ.

«Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет только так, как решит белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва», — заявил Лукашенко.

Он гарантировал, что «будет только так, как решит народ», передает БелТА.

«Мы не будем мышкованием заниматься, не будем создавать что-то под себя. Как люди решат — так и будет», — сказал Лукашенко.

Президент считает, что в будущем необходимо на конституционном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания.

«Эту форму «народного творчества» надо сделать конституционной. Не под какие-то личности. Дело не в личностях, — заверил Лукашенко.

Он отметил также, что в истории республики было пять Всебелорусских народных собраний, «и никто не сказал, что это было во вред».

На рассмотрение президента внесли нормативный правовой акт о подготовке шестого Всебелорусского народного собрания и создании организационного комитета по его проведению. Прежде чем подписать документ, Лукашенко решил обсудить с участниками совещания «некоторые аспекты предстоящего важнейшего политического мероприятия».

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

Кочанова назвала протестующих в Беларуси «агрессивным меньшинством»

«Обширная забрюшинная гематома». В Витебске в больнице ночью умер студент медуниверситета

Почему крещёным нельзя праздновать Хеллоуин, а женатым лучше запереться в этот день в спальне да хорошенько вспомнить молодость

Деды: что можно делать, а что нельзя в этот день

Александр Лукашенко конституция народ
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
Витебские силовики задержали журналистов на протестах
Сотрудники силовых ведомств Витебска задержали двоих
016
Шкляров, выпущенный из СИЗО, уехал из Беларуси
Российский политтехнолог Виталий Шкляров, которого
064
Евросоюз: белорусы имеют право на забастовку
В Евросоюзе внимательно следят за происходящим в Беларуси
080
Лукашенко: против Беларуси развернута террористическая война
Беларусь начинает сталкиваться с террористическими
096
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)