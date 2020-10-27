Лукашенко поклялся, что решения на Всебелорусском собрании будет принимать народ

Президент Беларуси Александр Лукашенко поклялся, что решения на Всебелорусском народном собрании будет принимать народ.

«Говорил не единожды и еще раз хочу повторить: все будет только так, как решит белорусский народ. Это не пустые слова. Это моя клятва», — заявил Лукашенко.

Он гарантировал, что «будет только так, как решит народ», передает БелТА.

«Мы не будем мышкованием заниматься, не будем создавать что-то под себя. Как люди решат — так и будет», — сказал Лукашенко.

Президент считает, что в будущем необходимо на конституционном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания.

«Эту форму «народного творчества» надо сделать конституционной. Не под какие-то личности. Дело не в личностях, — заверил Лукашенко.

Он отметил также, что в истории республики было пять Всебелорусских народных собраний, «и никто не сказал, что это было во вред».

На рассмотрение президента внесли нормативный правовой акт о подготовке шестого Всебелорусского народного собрания и создании организационного комитета по его проведению. Прежде чем подписать документ, Лукашенко решил обсудить с участниками совещания «некоторые аспекты предстоящего важнейшего политического мероприятия».