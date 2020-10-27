Лукашенко: против Беларуси развернута террористическая война

Беларусь начинает сталкиваться с террористическими угрозами, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами», — сказал Лукашенко на совещании по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, передает БелТА. «Ну как можно оценивать то, что уже вышли на железную дорогу и начинают блокировать автоматику, осуществлять замыкание рельс. Это может привести к серьезным авариям на железной дороге, катастрофам и гибели множества людей. Это действия организованных преступных групп с признаками терроризма», — считает Лукашенко.

Он напомнил о ранее сделанном им заявлении, что власти «должны работать аккуратно, несмотря на то, что острый период, протестуны эти болтаются по улицам».

«Но, тем не менее, мы констатировали факт, что эта оставшаяся масса радикализировалась. Мы четко видим организаторов и тех, кто воплощает эти идеи», — заметил Лукашенко. «И я тогда говорил, что работаем аккуратно, поскольку красную черту они еще не перешли. Последние несколько дней свидетельствуют о том, что по многим направлениям они эту красную черту перешли», — полагает президент.

Лукашенко привел в пример, что в Минске, согласно имеющейся информации, было перерезано несколько светофоров.

«Ломают, крошат то, что создавалось всем государством в Минске многими десятилетиями или годами. А, самое главное, люди устали это все терпеть», — сказал он.

Как считает Лукашенко, «когда переступается красная линия, власть должна реагировать».

Президент также обратил внимание, что «организаторы протестов в Беларуси по методичке цветных революций уже прошли 7-8 этапов».