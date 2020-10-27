«Обширная забрюшинная гематома». В Витебске в больнице ночью умер студент медуниверситета

В Витебске в больнице скорой медпомощи ночью 27 октября умер студент 4 курса медуниверситета. У парня была обширная забрюшинная гематома, но избиения он отрицал, сообщил TUT.by источник в БСМП.



Студента зовут Артем А., он учился на 4 курсе фармацевтического факультета.

— У молодого человека была обширная забрюшинная гематома. Такая травма может произойти после разрыва сосуда. Ему сделали операцию, источник кровотечения на ней не установили, — рассказал TUT.BY сотрудник БСМП.



Смерть молодого человека в местных телеграм-каналах связывают с мирной акцией протеста, которая прошла возле главного витебского медуниверситета накануне, 26 октября. Тогда около 40 студентов пели возле фонтана «Тры чарапахі» и «Перемен». Сотрудники милиции в штатском снимали всех на камеру, а потом задержали 4 человек — двух парней и двух девушек.

Студенты ВГМУ сообщили TUT.by, что Артема А. не было среди четырех задержанных участников протестной акции.

— Молодой человек сам вчера вызвал себе скорую. Говорил, что живот у него начал болеть еще в воскресенье. Он отрицал при поступлении избиения и травмы, — говорит наш источник в БСМП.

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