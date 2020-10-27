Поезд Гомель-Витебск будет курсировать на регулярной основе

Белорусская железная дорога продлевает курсирование нового поезда в сообщении Гомель – Витебск, сообщает пресс-центр БЖД..

С 27 сентября 2020 Белорусская железная дорога назначила поезд межрегиональных линий, который по воскресеньям и понедельникам связал три областных центра – Гомель, Могилёв и Витебск.

С начала курсирования нового поезда им воспользовались около 1800 пассажиров. С учетом востребованности этого маршрута данный поезд назначен на регулярной основе.

Поезд № 697/698 отправляется из Гомеля по воскресеньям в 17.16 и прибывает в Витебск в 23.26. В обратном направлении из Витебска поезд отправится уже после полуночи – в 1.00 понедельника и в 7.36 прибудет на станцию Гомель. В пути состав делает остановки по станциям Буда-Кошелёвская, Жлобин, Рогачёв, Быхов, Могилёв, Шклов и Орша.

Стоимость проезда в плацкартном вагоне от Гомеля до Витебска составляет BYN 10,96, а в купейном – BYN 15,20.

Подробности о расписании и стоимости проезда можно узнать через мобильное приложение «БЧ.Мой поезд», на официальном сайте БЖД, а также по номеру 105 Контакт-центра Белорусской железной дороги.