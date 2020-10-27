Евросоюз: белорусы имеют право на забастовку

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В Евросоюзе внимательно следят за происходящим в Беларуси и напоминают законность права на забастовку, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

«За призывом ко всеобщей забастовке и манифестациям мы следим очень внимательно. И мы хотим напомнить, что право на забастовку является основополагающим правом, которое должно уважаться», — сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать события в Беларуси, передает Интерфакс.

«Мы продолжаем следить за ситуацией в Беларуси, — отметил Стано. — Как мы неоднократно заявляли, мы обеспокоены использованием насилия против мирных манифестантов и вообще действиями белорусских властей, которые до сих пор не идут на инклюзивный диалог ради поиска разрешения кризиса в стране».

Отвечая на дополнительный вопрос об очередном пакете санкций в отношении Беларуси, которые, как ожидается, включат президента Александра Лукашенко, представитель Борреля сообщил, что «работа продолжается» по этим ограничительным мерам.

«В Совете (ЕС) обсуждают второй этап этих санкций. Как только будет достигнуто согласие по окончательному списку, санкции будут утверждены и о них будет объявлено», — объяснил Стано.

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