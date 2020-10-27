Евросоюз: белорусы имеют право на забастовку

«За призывом ко всеобщей забастовке и манифестациям мы следим очень внимательно. И мы хотим напомнить, что право на забастовку является основополагающим правом, которое должно уважаться», — сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе в ответ на просьбу прокомментировать события в Беларуси, передает Интерфакс.

«Мы продолжаем следить за ситуацией в Беларуси, — отметил Стано. — Как мы неоднократно заявляли, мы обеспокоены использованием насилия против мирных манифестантов и вообще действиями белорусских властей, которые до сих пор не идут на инклюзивный диалог ради поиска разрешения кризиса в стране».