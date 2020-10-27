В Витебске горела квартира в многоэтажке: хозяйка была в магазине

В Витебске горела квартира в пятиэтажном, многоквартирном жилом доме, расположенном по улице Герцена. 44-летняя хозяйка квартиры в это время находилась в магазине. Об этом сообщили в УМЧС по Витебской области.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали пожар. Огнем в квартире повреждено имущество, закопчены стены и потолок.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается, рассматривается версия нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования – короткое замыкание электропроводки.