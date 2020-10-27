В Глубокском районе работники хозяйства за три года приписали почти 1 тыс. т молока

Витебская область
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Полоцкий межрайкомитет госконтроля принял меры по пресечению противоправной деятельности в одной из сельскохозяйственных организаций Глубокского района, сообщили  в КГК Витебской области.

Во время проверки выяснилось, что в 2017-2019 годах производство молока в организации ежегодно сокращалось из-за снижения численности коров и использования плохих кормов. При этом надои главный зоотехник и заведующие фермами решили увеличить за счет приписок. В 2017 году приписано более 300 т, в 2018-м — свыше 105 т. Чтобы скрыть это, в документах указывалось, что молоко ушло на кормление телят. В итоге за три года было завышено, а затем для сокрытия подлога списано более 988 т молока на сумму свыше Br389 тыс, передает БелТА.

«За приписанную продукцию была незаконно выплачена заработная плата операторам машинного доения на общую сумму свыше Br4 тыс. и излишне перечислены взносы в государственный внебюджетный фонд соцзащиты населения более чем на Br1,5 тыс. Этим был причинен вред организации примерно на Br6 тыс.», — добавили в КГК области.

Сельхозорганизации возмещен причиненный вред в сумме Br3 тыс. Погашение его в полном объеме остается на контроле в межрайкомитете.

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