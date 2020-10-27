26 октября в Беларуси были задержаны более 300 человек

Утром в понедельник белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих и возможных забастовках на ряде крупных белорусских предприятий. Приходили также сообщения о «сидячих» забастовках в ряде белорусских вузов. Студенты некоторых вузов вышли также колоннами на улицы Минска. По сообщениям очевидцев, на студенческих акциях произошли задержания.

Протестующие в Минске также встали в «живые цепи» вдоль автомобильных дорог. Однако они подверглись нападению неизвестных. Как отмечали очевидцы, в течение часа как минимум трижды люди на автомобилях с тонированными стеклами, проезжая мимо «живых цепей» сторонников оппозиции в районе Грушевки, обстреляли их шариками с краской из пейнтбольных ружей.

Силовики заблокировали протестующих на нескольких участках проспекта Независимости, после чего стали задерживать людей, в том числе у супермаркета «Центральный» и на Октябрьской площади. Некоторых задержали в спальных районах, в том числе возле метро «Пушкинская».

Центральные площади Минска были оцеплены силовиками. Возле метро «Октябрьская» припаркованы несколько автозаков и автобусов с ОМОНом. Некоторые торговые центры на проспекте Независимости, среди которых ГУМ и «Столица», закрылись раньше времени «по техническим причинам».

Между тем власти признают, что столкнулись с нелояльностью трудовых коллективов. Однако это якобы не отразилось на работе предприятий. «Предприятия министерства промышленности работают в штатном режиме, несмотря на определенные волнения», — сказал министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик.

Он подчеркнул, что никакого экономического ущерба «абсолютно нет». «Продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю», — добавил министр.

По его словам, «с учетом призывов к забастовкам в некоторых Telegram-каналах и чатах руководители предприятий накануне выходных провели беседы с коллективами». Кроме того, был усилен пропускной режим на предприятиях, отметил Пархомчик.