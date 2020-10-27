26 октября в Беларуси были задержаны более 300 человек

Главное
Опубликовано
Число задержанных на акциях протеста в Беларуси в понедельник превысило 300 человек, сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Весна». В списках правозащитного центра 301 человек. Больше всего задержанных в Минске. По данным правозащитников, задержания проводились также в Бресте, Витебске, Гродно, Гомеле, Лиде, Новополоцке и других городах, передает Deutsche Welle.

Утром в понедельник белорусские телеграм-каналы и СМИ начали сообщать о собраниях рабочих и возможных забастовках на ряде крупных белорусских предприятий. Приходили также сообщения о «сидячих» забастовках в ряде белорусских вузов. Студенты некоторых вузов вышли также колоннами на улицы Минска. По сообщениям очевидцев, на студенческих акциях произошли задержания.

Протестующие в Минске также встали в «живые цепи» вдоль автомобильных дорог. Однако они подверглись нападению неизвестных. Как отмечали очевидцы, в течение часа как минимум трижды люди на автомобилях с тонированными стеклами, проезжая мимо «живых цепей» сторонников оппозиции в районе Грушевки, обстреляли их шариками с краской из пейнтбольных ружей.

Силовики заблокировали протестующих на нескольких участках проспекта Независимости, после чего стали задерживать людей, в том числе у супермаркета «Центральный» и на Октябрьской площади. Некоторых задержали в спальных районах, в том числе возле метро «Пушкинская».

Центральные площади Минска были оцеплены силовиками. Возле метро «Октябрьская» припаркованы несколько автозаков и автобусов с ОМОНом. Некоторые торговые центры на проспекте Независимости, среди которых ГУМ и «Столица», закрылись раньше времени «по техническим причинам».

Между тем власти признают, что столкнулись с нелояльностью трудовых коллективов. Однако это якобы не отразилось на работе предприятий.

«Предприятия министерства промышленности работают в штатном режиме, несмотря на определенные волнения», — сказал министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик.

Он подчеркнул, что никакого экономического ущерба «абсолютно нет».

«Продукция производилась в штатном режиме и отгружалась потребителю», — добавил министр.

По его словам, «с учетом призывов к забастовкам в некоторых Telegram-каналах и чатах руководители предприятий накануне выходных провели беседы с коллективами». Кроме того, был усилен пропускной режим на предприятиях, отметил Пархомчик.

«Потому что отдельные чаты призывали к поломке оборудования, нарушить какие-то технологические процессы, чтобы люди, которые придут в понедельник на работу, не смогли выполнять свои обязанности», — пояснил министр.

 

🔥 Подпишитесь на «Витебский Курьер» в Facebook , Telegram, Instagram, Vkontkte

В Беларуси на закрытом процессе осудили силовиков, отказавшихся подавлять протесты

В Беларуси подорожало автомобильное топливо

Кочанова назвала протестующих в Беларуси «агрессивным меньшинством»

Во время женского марша в Минске задержано не менее 11 человек

акции протеста беларусь забастовка
Оцените статью
Витебский Курьер

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
МВД: Задержан минчанин, который распространял в сети данные милиционеров
Сотрудники МВД задержали 25-летнего менеджера госпредприятия
095
Систему жилищных сбережений запустят в Беларуси – подписан соответствующий Указ
Граждане смогут накапливать деньги на специальных счетах в банках.
092
Тихановская считает, что национальная забастовка в Беларуси началась «очень активно»
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская
0119
ВС на подготовительном заседании рассмотрел жалобу ООО «Тут Бай Медиа» на предупреждение Мининформа
Судебной коллегией по экономическим делам Верховного
0107
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: feedback@vkurier.by Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)