В Витебске протестующий распылил слезоточивый газ в лицо милиционеру, который был в гражданке

Фото: пресс-служба МВД
Происшествия
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Происшествие произошло 25 октября в Витебске: во время шествия к протестующим подбежал мужчина и целенаправленно распылил газ в лицо правоохранителю (тот находился на службе «в гражданке»). Об этом сообщает сообщает пресс-служба МВД.

Что послужило причиной агрессивного поведения 24-летнего витебчанина, будут устанавливать следователи. Они уже дали правовую оценку действиям горожанина и возбудили уголовное дело за особо злостное хулиганство.

Фигурант водворен в ИВС. Ранее он неоднократно судим за кражи.

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