Систему жилищных сбережений запустят в Беларуси – подписан соответствующий Указ

Граждане смогут накапливать деньги на специальных счетах в банках. В дальнейшем это позволит воспользоваться целевыми кредитами для получения недостающих средств на улучшение жилищных условий под проценты ниже рыночных, передает ОНТ.

Займами смогут воспользоваться те, кто накопит не менее 30% от договорной суммы строительства жилья. Чтобы защитить людей, банки, которые будут участвовать в системе жилищных сбережений, должны согласовывать с Министерством архитектуры и строительства свою деятельность в формате системы.