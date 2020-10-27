Систему жилищных сбережений запустят в Беларуси – подписан соответствующий Указ

Фото: ОНТ
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Граждане смогут накапливать деньги на специальных счетах в банках. В дальнейшем это позволит воспользоваться целевыми кредитами для получения недостающих средств на улучшение жилищных условий под проценты ниже рыночных, передает ОНТ.

Займами смогут воспользоваться те, кто накопит не менее 30% от договорной суммы строительства жилья. Чтобы защитить людей, банки, которые будут участвовать в системе жилищных сбережений, должны согласовывать с Министерством архитектуры и строительства свою деятельность в формате системы.

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