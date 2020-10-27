ЕС обнародовал новый санкционный список по Беларуси

Европейская народная партия (EPP) выложила на своем официальном сайте список лиц, которые, по их мнению, должны дополнить санкционный перечень по Беларуси.

«Прошлой ночью закончился народный ультиматум (президенту Беларуси Александру – Sputnik) Лукашенко. Пришло время проявить особую бдительность и продемонстрировать нашу полную поддержку демократической оппозиции в Беларуси», — пишет в своем twitter Манфред Вебер, один из лидеров Европейской народной партии.

EPP опубликовала фамилии 75 представителей белорусских властей и других лиц, причастных к политической ситуации в стране, пишет sputnik.by.

«Список является напоминанием о том, что те, кто хочет совершить преступления, не могут рассчитывать на анонимность. Мы будем требовать привлечения их к ответственности», — говорится в заявлении.

В опубликованном перечне среди прочих отмечены Виктор Лукашенко, Виктор Шейман, Наталья Кочанова, Наталья и Иван Эйсмонт, Юрий Караев, Андрей Равков, а также представители СМИ, судьи, сотрудники избиркомов и ЦИК страны. Представители EPP заявили, что санкционный список был подготовлен совместно с представителями белорусской оппозиции.

Евросоюз разрабатывает второй пакет индивидуальных санкций по Беларуси в связи с политической ситуацией в стране. Перечень лиц формируют постпреды стран ЕС, парламент не принимает в этом официального участия. Первый санкционный список начал действовать 2 октября. В него вошли около 40 человек – представителей белорусских властей. Президента страны Александра Лукашенко в списке не было. Его также нет и в списке, опубликованном сегодня.

Страны Европы осудили действия белорусских властей после 9 августа, когда состоялись президентские выборы и начались протестные акции. Ранее стало известно, что Евросоюз готов ввести санкции против президента Беларуси, если ситуация в республике не изменится.