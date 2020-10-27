ЕС обнародовал новый санкционный список по Беларуси

Фото: dw.com
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Европейская народная партия (EPP) выложила на своем официальном сайте список лиц, которые, по их мнению, должны дополнить санкционный перечень по Беларуси.

«Прошлой ночью закончился народный ультиматум (президенту Беларуси Александру – Sputnik) Лукашенко. Пришло время проявить особую бдительность и продемонстрировать нашу полную поддержку демократической оппозиции в Беларуси», — пишет в своем twitter Манфред Вебер, один из лидеров Европейской народной партии.

EPP опубликовала фамилии 75 представителей белорусских властей и других лиц, причастных к политической ситуации в стране, пишет sputnik.by.

«Список является напоминанием о том, что те, кто хочет совершить преступления, не могут рассчитывать на анонимность. Мы будем требовать привлечения их к ответственности», — говорится в заявлении.

В опубликованном перечне среди прочих отмечены Виктор Лукашенко, Виктор Шейман, Наталья Кочанова, Наталья и Иван Эйсмонт, Юрий Караев, Андрей Равков, а также представители СМИ, судьи, сотрудники избиркомов и ЦИК страны. Представители EPP заявили, что санкционный список был подготовлен совместно с представителями белорусской оппозиции.

Евросоюз разрабатывает второй пакет индивидуальных санкций по Беларуси в связи с политической ситуацией в стране. Перечень лиц формируют постпреды стран ЕС, парламент не принимает в этом официального участия. Первый санкционный список начал действовать 2 октября. В него вошли около 40 человек – представителей белорусских властей. Президента страны Александра Лукашенко в списке не было. Его также нет и в списке, опубликованном сегодня.

Страны Европы осудили действия белорусских властей после 9 августа, когда состоялись президентские выборы и начались протестные акции. Ранее стало известно, что Евросоюз готов ввести санкции против президента Беларуси, если ситуация в республике не изменится.

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    Дмитрий Корнеенко

    Кстати, судья Октябрьского района Витебска, имеющаяся в новом списке, имеет отношение к некоторым делам, связанным с рапространением «Витебского курьера» в 2012 году. Достаточно любопытный факт.

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